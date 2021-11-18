رسالة طمأنة من وزير التعليم لأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مشكلات التعليم متراكمة على مدى سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل بشأن التغلب عليها.

وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء، موجهًا رسالة إلى أولياء الأمور للطلبة الصف الرابع الابتدائي "احلموا لمستقبل أبنائكم وان يصل إلى جرعة تعليمية وتكونوا فخورين بهم وبمعارفهم".

وتابع "النمر مش هتعمل لهم حاجة وتغيير الثقافة العامة عن التعليم هي المهم، ونحن نحاول تغيير الثقافة حول التعليم والتركيز على رفع المهارات والقدرات ومنهج الصف الرابع الابتدائي أفضل ما توصلت إليه مصر في مختلف المجالات".

وأشار إلى أنه تم توفير العديد من الوسائل التي تتيح المناهج الدراسية سواء للصف الرابع الابتدائي أو غيرها، مستطردًا "تم فصل قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية وقناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية وتم إضافة تردد ثالث للمرحلة الثانوية".

وأوضح أن هناك حملات ممنهجة ضد استراتيجية تطوير التعليم، لافتًا إلى أن الصف الرابع الابتدائي الحالي ضمن نظام تعليم متكامل منذ الصف الأول الابتدائي ولا يجب مقارنته بالنظام السابق.

واستطرد "نرى على مدى 4 سنوات موجة من التشكيك في مناهج تطوير التعليم ولا يجب الكلام كثيرا على الدرجات لا نروح لفكرة الامتحان ولكن فكرة التعلم"، مؤكدًا أن المناهج الدراسية موجودة على مختلف المنصات التعليمية.