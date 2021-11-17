الهيئة العامة للكتاب: مصر ضمن أعلى 5 دول بمعدل القراءة (فيديو)

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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 قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن مباردة حياة كريمة لا تعمل على تطوير المباني والإنشاءات فقط، بل تهدف إلى تطوير الحياة بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لترشيد ما يدخل لأبنائنا من أفكار، ولذلك جاءت فكرة إنشاء منفذ "كتابك" في القرى والنجوع. 

 

 وتابع "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الاربعاء، أن منفذ “كتابك” سيدار من قبل أبناء القرى في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، لافتَا إلى أن هذا المنفذ سيكون نقط إشعاع وعي للقرى في مبادرة حياة كريمة. 

 

 ولفت إلى أن جريدة الإندبندنت أعدت تقريرًا عن معدل القراءة في العالم، مشيرًا إلى أن مصر  في المرتبة الخامسة بمعدل القراءة على مستوى العالم وفقًا لهذا التقرير.

 

الهيئة العامة للكتاب مصر الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي

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