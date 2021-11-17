طارق شوقي: ارتفاع ترتيب مصر بالتعليم من 139 لـ 39 عالميًا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن البعض يروج لمعلومات قديمة عن تصنيف مصر في التعليم على مستوى العالم، ولذلك قامت الوزارة بوضع أحدث تنصيف لمصر في التعليم من قبل مؤسسة أمريكية، حيث احتلت مصر المركز الـ39 عالميًا، معقبًا: "احنا حلمنا أكبر من كده".

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن مصر منذ عدة سنوات قليلة كان ترتيبها 139 على مستوى العالم، ولكن مصر الآن تقدمت بصورة كبيرة، واحتلت مرتبة جيدًا جدًا، حيث استطاعت أن يرتفع المركز المصري عشرات المراكز خلال 3 سنوات فقط.

ولفت إلى أن مصر في هذا التنصيف تنافس دول أعلى من قدرة مصر في الإنفاق بصورة كبيرة للغاية، ويجب وضع هذا الأمر في الاعتبار، مشيرًا إلى أن ارتفاع ترتيب مصر على مستوى العالم في التعليم، من شأنه أن يزيد عدد الراغبين في التعليم بمصر.