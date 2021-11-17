طارق شوقي: نسعى لتعيين المعلمين بدلا من العمل بالحصة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن محظورات التابلت المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست حقيقية، وهي عبارة عن تأليف كامل من الألف إلى الياء، ولا يوجد منع من الدخول إلى محرك البحث "جوجل"، وخلافه، معقبًا: "كل هذه الأمور هراء أجوف،...الكلام ده من خيال المؤلف".

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن الكثير من الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج للشائعات، ويتم ترديد هذه الشائعات على إنه ا حقيقية، مضيفًا أنه في حوار مستمر مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ودولة رئيس الوزراء الدكتورة مصطفى مدبولي، في محاولة للعمل على التغلب على مشكلة نقص المعلمين، معقبًا: "خلال الفترة السابقة تم ضخ ملايين الجنيهات من موارد الوزارة لتعيين المعلمين بالحصة".

ولفت إلى أن الوزارة تطلب تعيين المعلمين من قبل الدولة، بالرغم من توقف التعيين، ونسعى لإيجاد طاقة أمل في هذه الموضوع خلال الأيام المقبلة بإذن الله.