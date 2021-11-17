ننشر خطوات وطريقة الحصول على لقاح كورونا بمحطات المترو

تستمر وزارة الصحة والسكان، تعاونًا مع مع شركة مترو الأنفاق، التطعيم بلقاحات كورونا ببعض محطات المترو، لتطعيم أكبر قدر من المواطنين، تجنبا لانتشار العدوى، وتيسيرًا على المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح ولم تسنح لهم الفرصة للذهاب إلى أحد مراكز التطعيم المخصصة من قبل وزارة الصحة، حتى لا يتعرضوا للمنع من الدخول لمقار عملهم أو المؤسسات الحكومية وغيرها.

ويتساءل الكثيرون عن كيفية الحصول على لقاح كورونا داخل محطات المترو، وهو ما ذكره أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية DMC.

طريقة الحصول على لقاح كورونا داخل محطات المترو

ويوجد فريق عمل كامل من وزارة الصحة والسكان في محطة مترو أنور السادات «اتجاه المرج - حلوان»، من علاقات عامة وإعلان لمساعدة الفريق الطبي، إضافة إلى أن الإذاعة الداخلية توعي المواطنين بشأن تلقي لقاحات كورونا داخل تلك الأكشاك.

وعلى المواطن الراغب في تلقي اللقاح بمحطات المترو ولم يسجل إلكترونيا على الموقع الخاص بوزارة الصحة لتلقي اللقاح، أن يتوجه إلى مكتب التطعيم الموجود في محطة السادات، ببطاقة الرقم القومي فقط لتسجيله على التابلت.

وبعد التسجيل على التابلت يحصل المواطن على تسلسل مكون من 20 رقمًا، ثم يحصل على اللقاح حينها داخل محطة المترو وشهادة التلقيح مختومة من وزارة الصحة والسكان، وتبدأ مواعيد العمل داخل الكشك من 12 ظهرًا.

أماكن تلقي اللقاح داخل محطات المترو

بدأ العمل بمحطة السادات لتلقي اللقاح، وأشار عبدالغفار في بيان له، إلى أنه سيتم التعميم بمحطات الشهداء والعتبة وشبرا الخيمة وكلية الزراعة وروض للفرج والمرج الجديدة وحلوان والسيدة زينب.

وجاء تخصيص أكشاك للقاح كورونا بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة النقل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.