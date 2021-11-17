منظمة التجارة العالمية تدعو لزيادة المرونة الاقتصادية بين الدول

دعت منظمة التجارة العالمية في تقريرها الصادر العام الجاري إلى زيادة المرونة الاقتصادية من خلال تعزيز التعاون الإقليمي بين دول العالم.

المدير العام للمنظمة أشار إلى أن المؤسسة الدولية تجري مفاوضات عديدة في مجالات الخدمات والاستثمار والزراعة والتجارة الإلكترونية بهدف خلق مزيد من الفرص في المجال التجاري.

إلى ذلك سلّط التقرير الضوء على التحديات التي يواجهها العالم في المستقبل، منها التغيّر المناخي والمخاطر السيبرانية. وذكرت المنظمة أن مقياسها لتجارة السلع هبط إلى 99.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني في أعقاب قراءة قياسية بلغت 110.4 في أغسطس.

هذا التراجع، حسب منظمة التجارة العالمية، يعود إلى صدمات في التوريدات بسبب الازدحام الشديد في الموانئ والناتج عن قفزة في طلب الاستيراد خلال النصف الأول من العام وتعطّل إنتاج السيارات وأشباه الموصلات.

الجدير بالذكر، أن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية دعا إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة التحديات الاقتصادية والكوارث الطبيعية التي تسبب بها البشر في معظم الأحيان.