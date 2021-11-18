استشاري تغذية يوجه هذه النصيحة للمقبلات على الزواج (فيديو)

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لخفض وزن البنات المقبلة على الزواج، لان السمنة تنتقل إلى الطفل بشكل وراثي، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن المياه الغازية والوجبات السريعة، وتناول الطعام الصحي، والفواكه بدلاص من العصائر، لأنها تحتوي على سكر.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج " حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن قشر الرومان والبرتقال من المواد المفيدة جدًا، وهذا الكلام قد يكون غريب، و99% من الناس لن يجربوا هذا الامر، لافتَا إلى أن الأجانب حريصون على تناول الحبة الكاملة من الفواكه، لان هذا الأمر مفيد للغاية.

وشدد على ضرورة تناول المياه بصورة كبيرة، لأنها تساعد على زيادة معدل الحرق، كما أن هناك ضرورة لتناول الخضروات والسلطة، لمنع الإصابة بمرض السمنة أو الإصابة بالسكر، مشيرة إلى ضرورة تناول الطعام الصحي، وهذا الأمر يتحقق من خلال عدم الاسراف في أي نواع من الطعام.