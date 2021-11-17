خبيرة تربية: هذه الأعراض تدل على تعرض طفلك للتحرش (فيديو)

قالت ولاء زيد، خبيرة التربية والعلاقات الأسرية، إن هناك ضرورة لوجود لغة حوار بين الأم وأصدقائها، والحديث مع أطفالها بعد القدوم من المدرسة، حتى لا يكون هناك أي نوع من الحياء عند الحديث في أي موضوع.

وتابعت "زيد"، خلال حوارها مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن هناك بعض العلامات التي تدل على تعرض الطفل للتحرش مثل تقطيع ملابس الإبن، أو وجود أثار دماء، أو تورم أو كدمات في الجهاز التناسلي، بالإضافة لبعض الأعراض السلوكية مثل الانطواء، والخوف بشدة من مكان معين أو شخص معين.

وتابعت أن التبول اللا إرادي أو الارتخاء في فتحة الشرج من الأعراض التي قد تدل على تعرض الطفل للتحرش أو الاعتداء الجنسي، وقد يقوم الطفل بالقيام ببعض السلوكيات الجنسية غير اللائقة.