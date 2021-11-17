خبيرة علاقات تكشف طرق التعامل مع طفل تعرض للتحرش (فيديو)

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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 قالت ولاء زيد، خبيرة التربية والعلاقات أسرية، إن هناك ضرورة أن تنتبه الأم لأي تغير طارئ على الابن، لأنه قد يكون تعرض لاعتداء جنسي، مشيرًا إلى أن التحرش بالطفل ا بتلاء من الله، ويجب أن نتعامل مع هذا الأمر بصورة علاجية للوصل بالطفل إلى بر الأمان. 

 

 وتابعت "زيد"، خلال حوارها مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن 50% من علاج الطفل الذي تعرض للتحرش، يكون من خلال رد فعل الأم، مشددة على ضرورة أن تتقبل الام فكرة تعرض الطفل للتحرش، وتقوم باحتضان الطفل، لكي تشعره بالأمان.

 

 ولفتت إلى أن الطفل الذي تعرض للتحرش ضحية لشخص غير سوي نفسيًا، ولا يجب إلقاء اللوم عليه أو توبيخه، مشيرة إلى ضرورة التوجه إلى الجهات المختصة لإبلاغ عن المتحرش، حتى إذا كان من الأقارب، لأن هذا من شأنه أن يزيد الثقة لدى الطفل. 

 

 

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