أسعار الذهب اليوم الخميس 18-11-2021

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء، ليصعد سعر الجرام من المعدن الأصفر بنحو 4 جنيهات مع توقعات بعودة الإنخفاض خلال التعاملات.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 نحو 815 جنيهًا.



عيار 18 نحو 698.5 جنيهًا.



عيار 24 نحو 931.5 جنيهًا.



والجنيه الذهب سجل نحو 6520 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

صعدت أسعار الذهب الأربعاء 17 نوفمبر، إذ دفعت المخاوف حيال التضخم المستثمرين إلى الشراء في المعدن النفيس غير عابئين بقوة الدولار التى غذتها رهانات على زيادات مبكرة لأسعار الفائدة من الفدرالي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 1866.90 دولار للأونصة، وكان المعدن الأصفر قد هبط في الجلستين السابقتين بعد سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.84% إلى 1869.60 دولار للأونصة.

تحركات النفط

شهدت أسعار النفط تراجعات حادة خلال تعاملات الأربعاء، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3% لتفقد مستويات 80 دولار للبرميل، وتتداول عند أدنى مستوياتها منذ 7 أكتوبر الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 3.5% لتداول عند مستويات 77.8 دولار للبرميل.

ويعزى سبب التراجعات إلى تراجع مخزون النفط الأميركي في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حيث هبطت المخزونات إلى 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 606.15 مليون، وهي أدنى مستوى منذ يونيو 2003

اتهامات بايدن لشركات النفط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هناك أدلة متزايدة على سلوك يضر بمصالح المستهلكين تمارسه شركات النفط والغاز.

وطلب بايدن من لجنة التجارة الاتحادية بذل أقصى الجهود لكشف أي معلومات حول السلوك غير القانوني المحتمل في السوق.