نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي فى تمديد عقد نجم الفريق ” عبد الرحمن مجدي ” حتى موسم 2026.

رسميًا.. الإسماعيلي يمدد تعاقده مع عبد الرحمن مجدي

وينتهج مجلس إدارة النادى الاسماعيلى سياسة الحفاظ على اللاعبين المميزين وتمديد عقودهم لفترات طويلة من أجل فرض الاستقرار الفنى فى داخل صفوف الفريق.

يذكر أن عبد الرحمن مجدى نجم المنتخب الأوليمبى كان هدف للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى الفترات السابقة، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الاسماعيلي فى البطولات المحلية والبطولة العربية فضلا عن فوزة مع المنتخب الاوليمبى ببطولة إفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.

تأتى تلك الخطوة كبداية لتجديد جميع عقود لاعبو الفريق التى قاربت على الانتهاء من أجل الحفاظ على قوام الفريق الاساسي وعدم رحيل اللاعبون المميزين داخل الفريق للعودة تدريجيا لمكانة القلعة الصفراء بين الاندية المصرية كمنافس دائم على جميع الألقاب.

