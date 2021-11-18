بعد قرار منعه من الغناء.. عادل شكل:" ورايا شعب بيحبني ومش هزعله"

الفجر الفني
عادل شكل وهاني شاكر
عادل شكل وهاني شاكر
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علق عادل شكل، على قرار منعه من الغناء، بناءً على قرار نقابة المهن الموسيقية التي أصدرته أمس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نشر عادل شكل صورة للأشخاص الذين تم وقفهم أمس، وعلق عليها قائلًا: "ياعم هاني شاكر العالم كله يعرف إنك من أحسن المطربين، وأنا ومن معي بنحبك، لكن انا 
المحتوي  بتاعي بعمل فديوهات وليس مطرب".

وتابع عادل شكل قائلًا:"اه عملت ١٠ مهرجانات، لكن أنا المحتوى الخاص
بيا فيديوهات، وفيديوهاتي يعشقها شعب مصر كله والعالم العربي، لازم كل يوم أعمل كام فيديو؛ لإن لو معملتش الاقي رسائل كتير جيالي فين الفيديوهات".

وأضاف قائلًا:" فيديوهاتي كلها كوميدية كلها ضحك، والحمد لله بيتجيب أعلى مشاهدات فلماذا تم وقفي من النقابة، وللعلم كل المطربين اللي تم وقفهم كل واحد فيهم وراه ٥ أو ٦ شغالين معهم بياكلو عيش وعندهم أولاد، أرجو منك أستاذ هاني شاكر الرجوع عن هذا القرار، وأنا عن نفسي مستمر في عمل فديوهاتي كل يوم".

وواصل عادل شكل كلامه قائلًا:" الحمد الله الزعامة عادل شكل وراه شعب بيحبه، ولن أزعل شعبي أنا ومن معي مستمرين، واللي معاه ربنا أحسن من اللي معاه واسطه بياخد بيها كارنيه النقابة،انتظروني في فيديو ساتكلم عما يحدث داخل نقابة المهن الموسقية بالأسماء، الزعامة مستمر رغم أنف 
الحاقدين".

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