رحيل الفنان زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين

رحل الفنان السوري زهير رمضان عن عالمنا يوم أمس الأربعاء، الموافق 18 نوفمبر 2021، بعدما عانى في الأيام الأخيرة من وعكة صحية شديدة نقل على إثرها المستشفى ليلقى ربه.

زهير رمضان

وكشف الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى، عن خبر وفاة الفنان السوري زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين عن عمر يناهز الـ62 عامًا، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة.

غياب زهير رمضان

وغاب زهير رمضان عن جنازة وتشييع الفنان الراحل صباح فخري بسبب العارض الصحي الذي أصابه حيث كان يغيب عن عدد من المناسبات أيضا بسبب المرض.

أدوار زهير رمضان

وقدم الفنان السوري زهير رمضان العديد من الأدوار مقدما شخصيات كثيرة لعل أبرزها شخصية "أبو جودت" في مسلسل "باب الحارة" و"المختار" في "ضيعة ضايعة".

دراسة زهير رمضان

تخرج الفنان الراحل زهير رمضان في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1983، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية منذ بداياته عام 1989.

أعمال زهير رمضان السينمائية

قدم زهير رمضان العديد من الأعمال السينمائية والتي منها فيلم "ليالي ابن آوى" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل "شجرة النارنج" للمخرج سليم صبري.

أبرز أعمال زهير رمضان

ويعتبر فيلم "رسائل شفهية" والذي قدم عام 1991 من أشهر الأعمال التي شارك فيها زهير رمضان حيث حقق ناجحا غير مسبوق، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينا، وسيناريو وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد.

زهير رمضان نقيبا للفنانين السوريين

وانتخب الفنان السوري الراحل زهير رمضان نقيبا لفناني سوريا عام 2014، وأعيد انتخابه في الموقع ذاته في يونيو 2020.