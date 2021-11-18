سر وقف حسن أبو الروس عن الغناء وعلاقة دينا الشربيني بالأزمة

حسن أبو الروس، انتشرت في الآونة الأخيرة، نوع جديد من الأساليب الغنائية والتي يطلق عليها "المهرجانات" ورغم انتشارها إلا أنها تلقى هجوما حادا من المسؤولين وبعض الجمهور الذي يعتبرها تدني في الذوق العام.

حسن أبو الروس

وأعلنت نقابة الموسيقيين المصرية التي يترأسها أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، العديد من قرارت الوقف، بحق نجوم المهرجانات، من بينهم حسن أبو الروس حيث منعتهم من الغناء.

وقف حسن أبو الروس

وقررت نقابة الموسيقيين، يوم أمس وقف حسن أبو الروس عن الغناء، موضحة سبب هذا القرار، وهو عدم امتثاله لقرارات النقابة، وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

أعمال حسن أبو الروس

وقدم حسن أبو الروس العدي من "المهرجانات" والفيديو كليب التي لاقت رواجا كبيرا بين فئة الشباب المحب لهذا اللون، وكان آخرها كليب "فلتت مني"، والذي كا أحد أسباب وقفه.

حسن أبو الروس "فلتت مني"

ويعتبر كليب "فلتت مني" الذي قمه حسن أبو الروس رفقة النجمة دينا الشربيني والذي حقق أكثلا من 2 ونصف مليون مشاهدة أحد أسباب الإيقاف، حيث لم يمتثل بما تتطلبه النقابة من آداب.

سبب وقف حسن أبو الروس

وأوضحت نقابة الموسيقيين أن حسن أبو الروس ظهر في كليب "فلتت مني" بملابس غير لائقة، مشيرة إلى أنه دوما يستفز الجمهور لحركاته في المناسبات العامة، وملابسه غير اللائقة التي يظهر بها في مختلف المناسبات.

وقف حسن أبو الروس وزملائه

واتخذت نقابة الموسيقيين المصرية العديد من القرارات بشأن وقف عدد من مؤديي المهرجانات مثل حسن أبو الروس وحمو بيكا وحسن شاكوش وكسبرة وحنجرة، وفواحة وغيرهم، لإساءتهم للذوق العام.