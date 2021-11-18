الإعلامية شيرين الدويك تتصدر تريند جوجل عقب وفاتها

تصدرت الإعلامية شيرين الدويك اليوم الخميس، الموافق الـ18 من نوفمبر 2021، تريند محرك البحث جوجل، عقب الكشف خبر وفاتها صباح اليوم.

شيرين الدويك

وأعلنت "ماسبيرو" على حسابها الرسمي عبر "فيس بوك" خبر وفاة الإعلامية شيرين الدويك موضحة أن سبب الوفاة جلطة في الشريان التاجي تعرضت لها.

اللحظات الأخيرة في حياة شيرين الدويك

وكشفت الإعلامية ميرفت المليجي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زميلتها شيرين الدويك، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة.

شيرين الدويك في ذمة الله

وأضافت: "الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكل مفاجيء.. ألم في المعدة.. ثم تشخيص الطبيب أنه قولون.. ثم وفاه أثناء النوم بعد ساعات.. ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة".

سبب وفاة شيرين الدويك

وطلبت ميرفت المليجي من متابعيها على فيس بوك الدعاء إلى الإعلامية الراحلة شيرين الويك بالرحمة مضيفةً: "ربنا يصبر أبناءها وأهلها.. وخلوا بالكوا من صحتكم، الدنيا فعلا صغيرة، وكل يوم بتصغر أكتر".

شيرين الدويك ومعاناة الساعة الأخيرة

ونعت الصفحة الرسمية لـ "ماسبيرو" الإعلامية شيرين الدويك عبر منشور تضمن: "الإعلامية الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله، ألم مفاجئ لم يتوقع أحد أن يؤدي إلى وفاة، لكنها إرادة الله، رحمها الله رحمة واسعة وصبر أهلها ومحبيها".