البورصة اليابانية تقلص خسائرها مع ترقب الإعلان عن حزمة تحفيزية جديدة

الاقتصاد
البورصة اليابانية
البورصة اليابانية
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تراجعت الأسهم اليابانية يوم الخميس وقادت الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية وشركات النفط الهبوط لكنها قلصت الخسائر بعد تقرير إعلامي عن أن حزمة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للتحفيز ستكون أكبر من المتوقع.

وأغلق المؤشر نيكي  منخفضا 0.3 بالمئة إلى 29598.66 نقطة لكنه قلص خسائره كثيرا بعدما ذكرت صحيفة نيكي اليابانية أن حزمة التحفيز الاقتصادي في البلاد ستتضمن على الأرجح إنفاقا ماليا بنحو 55.7 تريليون ين (488 مليار  دولار.

يفوق هذا توقعات السوق التي تراوحت بين 30 و40 تريليون ين.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 بالمئة إلى 2035.52 نقطة.

وقالت نيكي إن حزمة التحفيز ستتم الموافقة عليها رسميا يوم الجمعة.

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات الشحن ومصنعي الصلب من بين أكبر الخاسرين.

وهبطت الأسهم المرتبطة بالنفط أيضا مع تراجع أسعار الخام بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة طلبت من كبار مستهلكي النفط مثل الصين واليابان التفكير في سحب منسق من الاحتياطيات.

وتراجع سهم إنبكس 7.1 بالمئة بينما خسر سهم إيديميتسو كوسان 3.6 بالمئة.

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