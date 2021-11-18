رد حمو بيكا على قرار منعه من الغناء

حمو بيكا، أصدرت نقابة الموسيقيين المصرية يوم أمس الأربعاء، قرارا بشأن منع نجوم المهرجانات من الغناء في مصر، نتيجة لعدم التزامهم بتعليمات النقابة، وإهانتهم للذوق العام.

حمو بيكا

وتصدر مؤدي المهرجانات حمو بيكا تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس، الموافق الـ18 من نوفمبر 2021، عقب منعه رفقة عدد من المطربين.

رد حمو بيكا

ورد حمو بيكا على قرار نقابة المهن الموسيقية التي يترأسها أمير الغناء هانى شاكر، والذي يمنعه من الغناء بجانب عدد من مؤديى المهرجانات.

رسالة حمو بيكا

وجه حمو بيكا الشكر للنقابة فى بداية حديثه، عبر فيديو له على حسابه الرسي عبر "فيس بوك"، معربا عن احترامه وتقديره لها، ومتهكما على سعادته بسماعه القرار ذاته من 5 سنوات.

حمو بيكا ومعاناته

ونشر حمو بيكا منشور له على حساب عبر "فيس بوك"، قال فيه: "بشكر نقابة المهن الموسيقية ليكم الاحترام والتقدير، أنا فرحان وسعيد لأنى بسمع نفس القرار بقالى 5 سنين.. اتكلمت كتير وتعبت واتعملى قضايا ومحاضر.. أنا معايا ناس فاتحة بيوت كتير".

حمو بيكا يهاجم النقابة

وأكد حمو بيكا على عدم صلاحية العديد من المغنيين للغناء وحاصلين على كارنيه النقابة، رافضا إبداء وكشف بعض الأسماء، لأنهم أصقاء له ولا يريد ااصدام معهم.

حمو بيكا والغناء

وأضاف حمو بيكا في منشوره: "ناس كتير لا تصلح للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيه النقابة.. مش هقول أسماء عشان دول صحابى وواكلين مع بعض عيش وملح.. أنا صوتى عاجبنى وعاجب الناس وبيسمعونى خدوا رأيهم قرار الوقف.. لو مش عايزينا نبطل غنا".

تصريح حفلات حمو بيكا

وقال مؤدي المهرجانات حمو بيكا ن التصريح الذي يستخرجه في حفلات الساحل الشمالي قيمته 15 ألف جنيه ورغن ذلك يدفع المطلوب ولا يعترض، مضيفًا: "الناس بتستقبلنا برة مصر أحسن استقبال.. عايزنا نشتغل برة مصر ونسيب بلدنا".

تقدم حمو بيكا لاختبارات النقابة

ولفت حمو بيكا إلى تقدمه لاختبارات نقابة الموسيقيين من أجل الحصول على "الكارنيه" وقدم "فيس وشبيه" وأشار إلى أنه رغم أنه ليس ليه أية سوابق إلا أنه خسر.

حمو بيكا وغيره

وتضمن قرار النقابة حمو بيكا والعديد من الأسماء مثل حسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومصطفي زكريا الشهير بمسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم الشهير بـ فيلو وأحمد موزة وطيخة وشواحة وولاد سليم.