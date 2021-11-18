غلق ٦ مراكز خاصة لعلاج الإدمان مخالفة بالعاشر من رمضان

شنت إدارة العلاج الحر، بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وإدارة البحث الجنائي، ومفتشي الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة ٦ مراكز لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص بالمخالفة للقانون، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، وبعض المرضي النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، كما تبين أن الأماكن الستة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرض صحتهم للخطر، هذا بالإضافة إلي مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يؤدي إلي انتشار العدوي بين النزلاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٦ محاضر بمركز شرطة العاشر من رمضان، وتم احتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض علي النيابة العامة.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم استدعاء ذوي المرضي، لتحويل ذويهم إلي المراكز الطبية المختصة والمعتمدة، لتلقي العلاج اللازم، أو تسليمهم لذويهم، مؤكدًا علي استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية