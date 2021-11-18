محافظة الجيزة تنتهي من أعمال رصف ميدان الرماية وشارع الأهرام

واصلت محافظة الجيزة، تنفيذ مخططات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور لتيسير الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مديرية الطرق فى الانتهاء من رصف وتطوير المنطقة من ميدان الرماية وشارع الهرم وحتى مدخل المنطقة الأثرية لما لذلك القطاع من أهمية حيوية خاصا وإنه يشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

كما تابع محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال الرصف بشارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين، حيث تم فرد طبقه السن بعد رفع الطبقة المتهالكة للطريق وإزالة البروز والتعديات للمحال والمنشآت بالحارة الأولى وجارى استكمال أعمال التطوير بالطريق.

واطلع محافظ الجيزة على موقف أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعه عبد العال 2 بحى بولاق الدكرور حيث تم وضع طبقة الرصف الرابطة بالشارع فى المسافة من ترعة عبدالعال 1 وشارع العشرين وجارى استكمال الأعمال ليضاف لمنظومة الطرق بالمحافظة.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات حى العجوزة فى وضع طبقة الرصف السطحية لشارع محمد عوف بداية من شارع المتحف الزراعى حتى شارع 12 بالإضافة إلى تركيب بلاط إنترلوك واستكمال الطبقة الرابطة للترميم بشارع عيسى حمدى (نجيب محفوظ ) ضمن خطة العام المالى الحالى.

إلى جانب استكمال أعمال تطوير شارع 26 يوليو وتوسعة الطريق بجوار سينما سفنكس لسهولة الحركة المرورية حيث شملت الأعمال استبدال البلدورات المتهالكة بأخرى جديدة وتركيب بلاط إنترلوك ورفع كفاءة الأسوار المحيطة بالشارع وإحلال وتجديد لأعمدة الإنارة.

وفى إطار مجهودات تحقيق السيولة المرورية واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها من خلال حى العمرانية حيث تم نقل موقف سيارات السرفيس العشوائى بشارع الفريق كمال عامر- ترعة الزمر سابقًا بمنطقة شارع الثلاثينى ومنطقة الحسينية والتجهيز إلى أسفل محور الفريق كمال عامر من أمام شارع السلام - مستشفى الصدر وذلك لتحقيق السيولة المرورية وللتسهيل على المواطنين.