أستاذ لوجيستيات عن الطرق الجديدة: "محدش هيقدر يعمل حادثة ويجري"

توك شو
منظومة الطرق
منظومة الطرق
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قالت الدكتورة آية الجارحي، أستاذ إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، إن منظومة النقل الذكي ستساهم في تنظيم حركة المرور بشكل أكبر، حيث سيكون على الطرق رادارات لكشف حركة السير، معلقة: "بعد المنظومة الجديدة محدش هيقدر يخبط حد ويجري".

وأشارت "الجارحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، إلى أن منظومة الرادارات تغطي الطرق السريعة والرئيسية خلال المرحلة الأولى، منوهة بأنه سيتم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري، ويخصص له خط سير أسفل الطريق الدائري.

وكشفت أن مصر تتوجه لتقليل البصمة الكربونية، ولهذا نتوجه لإنتاج أتوبيسات تعمل بالكهرباء، وجاري توفير محطات لشحن هذه الأتوبيسات، لافتة إلى أن منظومة الطرق الجديدة ساهمت في تقليل نسبة الحوادث على الطرق.

الدكتورة آية الجارحي إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد انتظام حركة السير تنظيم حركة المرور DeLorean DMC 12
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