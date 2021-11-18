تربية حلوان تنظم ندوة "العصا البيضاء"

نظمت كلية التربية جامعة حلوان ندوة العصا البيضاء، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة وفاء عبد الجواد مدير مركز الإرشاد النفسي بالكلية، حاضر بها المدربة الدكتورة لميس منصور المدرس بقسم الصحة النفسية.



أكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي على أهمية الدورات التدريبية في إكساب الخبرات وتبادل المعرفة والتدريب المستمر لذا تولي جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا، كما تولي اهتمامًا بكل ما يساهم في الارتقاء بالمهارات الخاصة بسوق العمل.

أوضح الأستاذ الدكتور حسام حمدي، أن مركز الارشاد النفسي يهدف إلى تقديم البرامج التدريبية في مجالات الصحة النفسية والتربية الخاصة والارشاد النفسي للطلاب والخريجين والمتخصصين في العلوم النفسية والتربية الخاصة.

أوضحت الأستاذة الدكتورة حنان كريمة، أن الندوة تضمنت المحاور الآتية التعريف باليوم العالمي للعصا البيضاء، العصا البيضاء عينا المكفوف ورمز استقلاله، تعريف الإعاقة البصرية ودرجاتها، أسباب حدوثها، أخلاقيات التعامل مع الكفيف.



