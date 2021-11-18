خالد سرحان يكشف حقيقة خلافة مع مجدي الهواري ومحمد رمضان في سبوت لايت مع شيرين سليمان

يحل الفنان خالد سرحان ضيفا على الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” في العاشرة من مساء الجمعة.

ويكشف خالد سرحان خلال اللقاء الخاص كواليس آخر أعماله الفنية وأصعب المشاهد التي قام بتصويرها، ويتحدث لأول مرة عن حقيقة خلافه مع الفنان محمد رمضان والمخرج مجدي الهواري وسر ابتعاده عن المسرح، كما يكشف عن مدى تأثره بوالدة المؤلف الشهير ورد فعله عن دخوله مجال الفن.



وتستضيف أيضًا الإعلامية شيرين سليمان الفنانة التونسية دارين حداد وتكشف تفاصيل مشاريعها الفنية القادمة في السينما والدراما المصرية، كما تتحدث عن كواليس آخر أعمالها.



برنامج “سبوت لايت” تقدمة الإعلامية شيرين سليمان ويعرض مساء يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة صدى البلد في تمام الساعة العاشرة مساءً والإعادة يومي السبت والثلاثاء الساعة ١ ظهرا علي صدي البلد ١ ويوم الاثنين ٨ مساء علي صدي البلد ٢.