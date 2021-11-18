إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك تكرم الدكتور فرنسيس أمين

كرم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ابن الإيبارشية الدكتور فرنسيس أمين، القنصل الشرفي لإيطاليا، نظرًا للدور المتميز، الذي قام به على مدى ثلاثين عامًا في خدمة العلاقات المصرية الإيطالية، ولما له من مكانة وتقدير على المستوى المحلي والدولي، وكذلك لخدماته الجليلة للكنيسة، وخاصة إيبارشية طيبة مسقط رأسه.

يأتي ذلك التكريم على المستوى المحلي، عقب منح رئيس جمهورية إيطاليا وسام "فارس" للمؤرخ والأثري فرنسيس أمين، حيث قام سفير إيطاليا بالقاهرة بتقليده الوسام في حفل حضره عدد من الدبلوماسيين، والمرشدين السياحيين، وذلك لدعمه العلاقات الثقافية بين مصر، وإيطاليا على مدار ثلاثة عقود متصلة.

جاء ذلك بحضور الإكليروس الإيبارشي، وبعض أسرة وأقارب المؤرخ الدكتور فرنسيس، حيث أهدى نيافة الْأَنْبَا عَمَانُوئِيلْ الدكتور فرنسيس درع شكر وتقدير، تعبيرًا عن امتنانه الشخصي، ونيابة عن أسرة الإيبارشية من الآباء القمامصة والكهنة، والرهبان والراهبات، والعلمانيين لما وصل اليه الدُّكْتُورُ فَرَنْسِيسْ أمين.

الدكتور فرنسيس أمين في سطور:

١- تخصص أمين في دراسة الآثار، وبفضل إجادته للإيطالية، والفرنسية التحق بالعمل بمهنة الإرشاد السياحي في فبراير 1987.

٢- التحق بمدارس الفرنسيسكان بمدينة الأقصر، ودرس اللغة الإيطالية في مراحل التعليم الأولى.

٣- من أوائل المرشدين السياحيين في مصر، الذين آتوا للمهنة من باب دراسة الآثار، وليس تخصص الإرشاد السياحي.

٤- عمل كمرشدً سياحي للغة الايطالية، وتقابل مع عدد من الرؤساء، والوزراء الأجانب خلال عمله.

٥- قام بتدريس اللغة الإيطالية في المعاهد، والجامعات المصرية.

٦- ساهم في تنظيم الفعاليات، والأنشطة الثقافية بين مصر، وإيطاليا.

٧- ساهم في إنشاء جمعية المرشدين السياحيين، ويعمل حاليًا نائب الرئيس بها.

٨- شغل منصب وكيل نقابة المرشدين السياحيين في الأقصر.

٩- حصل علي الدكتوراة الفخرية من مدينة كرارا الايطالية عام ٢٠١٠ أثناء الذكري الخمسين، لإنقاذ أبو سمبل.

١٠ حصل علي وسام فارس من رئيس الجمهورية الإيطالي، سيرجيو ماتريلا.

