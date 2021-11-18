السيسي للمتضررين من السيول بأسوان: كل حاجة هترجع زي ما كانت وأحسن.. وده حقكم علينا

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الأماكن المتضررة من موجة السيول التي تعرضت لها المحافظة منذ أيام وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقي وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ والدكتورة غادة يحيي أبوزيد نائبة المحافظ وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من رؤساء المدن.

وحرص اللواء محمود شعراوي خلال تفقده عدد من المنازل التي تعرضت للانهيار بسبب السيول والأمطار بقرية الكوبانية عَلِى نقل رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى الأسر والأهالي المتضررة قائلًا: "جايلكم برسائل شخصية من فخامة الـرئيس السيسي أن كل حاجة هترجع زي ما كانت وأحسن وده حقكم علينا.. وهناك توجيهات من رئيس الوزراء لكافة الوزارات المعنية بسرعة العمل عَلِى تعويض كل الأسر التي تضررت وتعرضت لخسائر مالية نتيجة موجة الطقس السيء والسيول وحصر كافة الأسر التي تحتاج تعويضات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال لقاءاته مع الأهالي: “البلد كلها معاكم بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل الوزارات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعنينا فيكم في كل طلباتكم”.

ووجه شعراوي، بسرعة الانتهاء من أعمال شركات المقاولات الجارية لإعادة بناء المنازل المنهارة والاستجابة لكل مطالب الأهالي في المناطق التي تضررت بسبب السيول وإرسال حصر للوزارة بأي مطالب جديدة للمواطنين.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه يتابع مع الحكومة وكافة الجهات المعنية تنفيذ كل مطالب الأسر وعودة الحياة لطبيعتها في المناطق المتضررة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات أزمة السيول ودعم جميع الأسر المتضررة.

وحرص وزير التنمية المحلية، عَلِى الاطمئنان على تقديم كافة الخدمات المختلفة للأسر المتضررة لحين عودتهم إلى منازلهم التي تعرضت للانهيار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتفقد الوزير والمحافظ عدد من المنازل التي تضررت والجاري إنشاؤها بالكامل على نفقة الدولة بنجعي الحجر والبسطامي الفوقاني وتم التأكيد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذه الأسر والوقوف بجانبهم حتى يتم ترميم منازلهم التي تضررت أو إنشاؤها من جديد لعبور الأثار الناجمة عن هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي لهم، وهو الذى يتوازى مع استكمال لجان الحصر للمنازل التي شهدت الانهيارات الجزئية أو الكلية بكل دقة ونزاهة وشفافية وبعيدًا عن أي تلاعب بما يضمن معه وصول المساعدات العينية أو المادية لمستحقيها بكل عدالة ودون أي مجاملات، ولا سيما أن آلية التوزيع تتم بواسطة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لما لديهم من دراية واضحة عن أهالي كل منطقة أو قرية تابعة لهم.

وكما تم التأكيد على المتابعة المباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للأوضاع الراهنة لحظة بلحظة بالمناطق والقرى المتضررة من السيول حيث أعطى توجيهاته بتوفير كافة الإمكانيات، وزيادة أوجه التكاتف والتلاحم مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال لضخ المزيد من المعونات والمساعدات للأسر بما يساهم فى تخفيف المعاناة عنهم.

ومن جانبهم تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه عَلِي متابعة تداعيات السيول عَلِى أهالي القرية وتوجيهاته للدكتور مصطفي مدبولي بالاستجابة لجميع مطالب الاسر التي تضررت وإعادة حياتهم لطبيعتها وبناء منازلهم التي انهارت.

كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة وزير التنمية المحلية لقريتهم ممثلا عن الحكومة للاستماع إلى مطالبهم والعمل عَلِي سرعة حلها.

وعقب ذلك قام اللواء محمود شعراوى برفقه اللواء أشرف عطية بتفقد الوحدات السكنية بطريق العلاقى والتي تضم ٥٠٤ وحدة تم تخصيص جزء منها كإيواء عاجل للأسر المتضررة طبقًا رغباتهم، وخاصة بعد قيام المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بتجهيزها بالأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات لاستقبال المواطنين الذين لهم رغبة الإقامة بهذه الوحدات، لحين انتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التي تعرضت للانهيار الجزئى أو الكلى.

كما اطمأن الوزير والمحافظ علي توفير جميع السلع الاساسية والغذائية للمواطنين في تلك الشقق وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم والخبز وانابيب البوتاجاز والتي تتعاون في توفيرها جميع الوزارات المعنية بالحكومة.