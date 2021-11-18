الزراعة تطرح كميات من اللحوم بأسعار مخفضة في محافظات الصعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها تواصل جهودها للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وقامت بطرح كميات اضافية من اللحوم بأسعار مخفضة خاصة في محافظات الصعيد.

أوضحت الوزارة في بيان لها، أن الإصلاح الزراعي قام بطرح اللحوم البلدي في منافذه بمحافظة المنيا بسعر ١١٥ جنية للكيلو.

واظهرت الصور التي التقطتها وزارة الزراعة اقبال الجماهير على شراء اللحوم المطروحة، ومعلق لافتا" الكيلو 115 جنيه فقط"

ومن جانبه أكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إنه في اطار استمرارية توفير اللحوم البلدية من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا وبتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير تم توفير  اللحوم البلدية من مزارع الاصلاح الزراعي المركزي مدينة المنيا بقرية البرجايه ومركز مدينة مطاي للمواطنين والفلاحين  بسعر ١١٥ ج للكيلو، مشيرا إلى أنه هذا يأتي في ضوء توجيهات الوزارة لمكافحة الاحتكار والاستغلال برفع الأسعار، وأن الهيئة ستستمر  في طرح ما يتوفر لها من رؤوس ماشية بكافة المنافذ لوزارة الزراعة.

الزراعة اسعار اللحوم طرح لحوم مخفضة
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