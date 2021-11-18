أبو ظبي للبترول تقترض 3 مليارات دولار

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مع بنك اليابان للتعاون الدولي و4 بنوك أخرى اتفاقا للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.



وقال بنك اليابان للتعاون الدولي، وهو وكالة ائتمان الصادرات اليابانية، في بيان إنه سيقدم 2.1 مليار دولار من القرض في حين سيقدم الباقي من قيمة القرض مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وفرع طوكيو لبنك HSBC وبنك ميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية.



وقال البنك "الغرض من هذا التسهيل هو تقديم الدعم الضروري لأدنوك في ضمان استقرار الواردات من النفط الخام من جانب الشركات اليابانية".



والقرض هو سادس تسهيل تحصل عليه أدنوك بمشاركة بنك اليابان للتعاون الدولي. وكانت أدنوك حصلت على قرض مماثل قيمته 3 مليارات دولار في 2018 كان 2.1 مليار دولار منها أيضا من بنك اليابان والباقي من بنوك أخرى.



ووقعت أدنوك وبنك اليابان الذي تملكه الدولة مذكرة تفاهم "لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بينهما بالتركيز على تخفيض الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي والانتقال إلى مصادر مستدامة للطاقة وكفاءة استهلاك الطاقة.



وقال بنك اليابان إن أبوظبي "في غاية الأهمية لاستراتيجية اليابان لمصادر الطاقة" باعتبارها موردا رئيسيا للنفط الخام على مدار أربعة عقود وكذلك من أجل السماح لشركات النفط الأجنبية بتطوير امتيازات نفطية في الإمارة.



وجاء في البيان "بالإضافة إلى ذلك فإن أبوظبي تمتلك إمكانيات كبيرة في قطاع تخفيض الانبعاثات الكربونية لأن لديها موارد وفيرة للطاقة المتجددة وتراكيب مناسبة في باطن الأرض لتخزين الكربون كما أن أدنوك مؤسسة رائدة في هذا القطاع".



وقالت أدنوك على موقع "لينكد إن" اليوم الخميس إن الاتفاق يدعم استراتيجيتها لعام 2030 ويسهم في تنويع مصادر التمويل.