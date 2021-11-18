سبيد ميديكال توافق عليب التخارج من "برايم للخدمات الطبية" و"معامل مصر"

وافقت شركة سبيد ميديكال في جلسته المنعقدة أمس على التخارج الكامل مع شركة برايم سبيد للخدمات الطبية بشرط صرف كامل الأرباح الخاصة بالأولى منذ بداية التأسيس وحتى تاريخه، وذلك بعد تحديد قيمتها واعتمادها من الجمعية العمومية للشركة الشقيقة بالموافقة على توزيع الأرباح.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها وافقت على التخارج الكامل مع شركة معامل مصر بالقيمة الاسمية، والتي تمتلك فيها سبيد ميديكال نحو 30% من أسهمها.

كما وافقت علي إنشاء سلسلة معامل جديدة بملكية خالصة لشركة سبيد ميديكال بغرض إنشاء 200 فرع بنفس فكرة معامل مصر لخدمة شريحة أكبر من المواطنين تحت الاسم التجاري معامل الوطن والعمل على إعداد خطة مستقبلية لها من قسم تطوير الأعمال بالشركة خلال أسبوعين من تاريخه.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سبيد ميديكال، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 240% خلال الـ أول 9 أشهر من العام الجاري ليصل إلى 166.769 مليون جنيه مقابل 49.081 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

ووفقًا للمؤشرات المالية المرسلة للبورصة اليوم، قفزت إيرادات النشاط إلى 296.155 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 112.898 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت تكلفة الحصول على الإيراد خلال نفس الفترة إلى 128.561 مليون جنيه مقابل 48.203 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.





وارتفع مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 167.594 مليون جنيه مقابل 64.694 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت نتائج أنشطة التشغيل خلال نفس الفترة إلى 129.144 مليون جنيه مقابل 44.207 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت الشركة صافي ربح بقيمة 166.769 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2021، مقابل 49.081 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وسجل نصيب السهم في الربح 0.107 جنيه مقابل 0.096 جنيه بالفترة المناظرة.

يشار إلى أن سبيد ميديكال حققت أرباحًا بلغت 108.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 21.24 مليون جنيه أرباحًا في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 175.06 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 59.1 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 108.07 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 21.2 مليون جنيه أرباحًا في النصف المقارن من العام الماضي.