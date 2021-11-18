ميناء دمياط يتداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة



شهد ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 6 آلاف و519 طنا، تشمل 750 طن نترات، و1719 طن سوبر فوسفات، و4050 طن أسمنت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألفا و831 طنا، تشمل 4 آلاف و446 طن قمح، و1234 طن خشب زان و4 آلاف و637 طن أبلاكاش و3 آلاف و474 طن فول و1002 طن حديد و5038 طن خردة و12000 طن ذرة.

وأضاف البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 314 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا ونيوزلاندا وأمريكا وألمانيا ومالطا وفيتنام واندونيسيا وسلوفينيا وسريلانكا وباكستان وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 110 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1422 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 106 آلاف و289 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 73 ألفا و354 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2609 أطنان قمح متجهين إلى صوامع بني سويف وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و167 شاحنة.