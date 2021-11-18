دبي للخدمات المالية تطلق لجنة عمل معنية بالتمويل المستدام

أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم لجنة عمل معنية بالتمويل المستدام في مركز دبي المالي العالمي.

تهدف اللجنة التي تضم أعضاء من 12 كيانا واقعا في مركز دبي المالي العالمي إلى دفع النقاشات ومشاركة التطورات حول التمويل المستدام من أجل دعم التطبيق المتسق واعتماد المعايير التنظيمية العالمية المتعلقة بالمجال في مركز دبي المالي العالمي.

و شكلت الاستدامة مجال تركيز رئيسي لسلطة دبي للخدمات المالية حيث تشارك السلطة بنشاط في العديد من المجموعات التنظيمية الموجهة نحو الاستدامة بما في ذلك "شبكة تخضير النظام المالي" /NGFS/، ومنتدى التأمين المستدام /SIF/ ومجموعة العمل الإماراتية المعنية بالتمويل المستدام.

ومن خلال إطلاق لجنة العمل المعنية بالتمويل المستدام في مركز دبي المالي العالمي تهدف سلطة دبي للخدمات المالية إلى دمج مشاركاتها في المنتديات العالمية مع الخبرة العالمية لشركات المركز وتسخيرها لتقديم أفضل ممارسات التمويل المستدام في مركز دبي المالي العالمي.

و خلال افتتاحه لاجتماع لجنة العمل قال ف. كريستوفر كالابيا الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ان قطاع الخدمات المالية يلعب دورا هاما في ضمان الاستفادة من "سلطة الإنفاق" لتوجيه رأس المال نحو الابتكارات في مجال الطاقة وتقنيات التقاط الكربون وخفض الانبعاثات والتي ستساعدنا على تسوية منحنى الاحترار العالمي.

وأكد أن مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزا عالميا رائدا للخدمات المصرفية والأوراق المالية والتأمين له دور حيوي في هذا المجال وهو السبب في أهمية دخول قادة القطاع في نقاشات هادفة مع المنظمين والمشرفين.

حضر الاجتماع ممثلون من "بلاك روك "و "بنك كريدي أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت" وبنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود و"لويدز أوف لندن" و"موديز إنفستورز سيرفيس ميدل إيست ليمتد" و"ناتيكسيس "و "بي دبليو سي" و"بنك ستاندرد تشارترد "و "سوميتومو ميتسوي بانكينج كوربوريشن "و "زيورخ للتأمين المحدودة".

أطلقت المبادرة بدعم من سلطة مركز دبي المالي العالمي والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وستجتمع لجنة العمل المشترك مجددا في يناير لمناقشة الخطوات التالية وكيفية دفع التطوير من خلال مسارات عمل مخصصة.