طلبة جامعة نيويورك أبوظبي يفوزون بتحدي أدنوك - بلومبرغ للأبحاث الاقتصادية

فاز فريق يضم خمسة طلاب من جامعة نيويورك أبوظبي في تحدي أدنوك - بلومبرغ للأبحاث الاقتصادية الذي نظم في إطار مبادرة أدنوك - بلومبرغ التعليمية التي أقيمت على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك".

وتألف فريق الجامعة من أن ماريا سلملا، جوانا دانييلا جاغودزينسكا، أوكسانا دميترينكو، آية أبو علي وفانيسا ابو كرس.

ويعدّ تحدي الأبحاث الاقتصادية الجامعية أول تحدٍّ من نوعه يقام في دولة الإمارات باستخدام منصة بلومبرغ تيرمنال. وتمكن طلاب من جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وتنافسوا فيما بينهم لوضع أوراق بحثية باستخدام أحدث المؤشرات الاقتصادية وأدوات البحث التي توفرها منصة بلومبرغ تيرمنال.

وقامت الفرق المشاركة بتحليل توقعات أسعار النفط وتأثيرها على قطاعات محددة وعلى الاقتصاد بشكل عام. واختارت لجنة التحكيم، التي ضمت مسؤولين من بلومبرغ وأدنوك، الورقة البحثية الفائزة بناءً على عدد من المعايير، أبرزها القدرة على تقديم تحليل اقتصادي سليم. وسيتمكن الفريق الفائز من لقاء المديرين التنفيذيين في بلومبرغ وأدنوك في مكاتب كل من الشركتين، ما سيتيح للطلبة الفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات والمعارف.

وتهدف مبادرة أدنوك-بلومبرغ التعليمية التي تنظم بإشراف وزارة التربية والتعليم، لرفد القوى العاملة المستقبلية بالخبرة اللازمة للنجاح في أسواق رأس المال والأوراق المالية والأصول المختلفة، بدءًا من مواضيع الدخل الثابت والأسهم وصولًا إلى العملات الأجنبية والسلع والمشتقات.