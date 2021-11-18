ما لا تعرفه عن الإعلامية الراحلة شيرين دويك.. رفضت هذا الأمر

توفي الإعلامية شيرين الدويك، المذيعة بالتليفزيون المصري مساء الأربعاء إثر أزمة صحية مفاجئة، حيث شعرت شيرين دويك بألم في المعدة، وتم تشخصيها على أنها مريضة بالقولون، ولكن فوجئ زوحها بوفاتها بعدما حاول ان يوقظها.

ونقدم لكم فيا يلي معلومات قد لا تعرفها عن الإعلامية الراحلة شيرين دويك، والذي قضت سنوات كثيرة في التلفزيون المصري، ورحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 46 عام.

معلومات عن شيرين دويك