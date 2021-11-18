ما لا تعرفه عن الإعلامية الراحلة شيرين دويك.. رفضت هذا الأمر
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توفي الإعلامية شيرين الدويك، المذيعة بالتليفزيون المصري مساء الأربعاء إثر أزمة صحية مفاجئة، حيث شعرت شيرين دويك بألم في المعدة، وتم تشخصيها على أنها مريضة بالقولون، ولكن فوجئ زوحها بوفاتها بعدما حاول ان يوقظها.
ونقدم لكم فيا يلي معلومات قد لا تعرفها عن الإعلامية الراحلة شيرين دويك، والذي قضت سنوات كثيرة في التلفزيون المصري، ورحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 46 عام.
معلومات عن شيرين دويك
- تعد شيرين الدويك من الإعلاميات اللاتي حققن نجاحا علي شاشات ماسبيرو ببرامجهن، إذ كانت تقدم برنامجا أسبوعيا بعنوان جناب السفير.
- عملت في بدايتها كمذيعة في قنوات إيه آر تى.
- عملت بعد ذلك بالتليفزيون المصري وبدأت كمذيعة ربط مع البرامج، كما شاركت في تقديم مجموعة من حفلات ليالي التليفزيون.
- قدمت مجموعة من البرامج الناجحة منها «نص ساعة صحافة» وألبوم الذكريات.
- انتقلت بعدها للعمل بالقناة الأولى.
- قدمت برنامج "مع الناس" في رمضان على التلفزيون المصري.
- توفيت اليوم إثر أزمة صحية مفاجئة.
- رفضت في بداية مشوارها الإعلامي عروض كثيرة لدخولها مجال التمثيل وفضلت العمل في التلفزيون المصري.