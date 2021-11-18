الشرطة تلقي القبض على 9 مخالفين لنظام البيئة بعدد من المناطق ألقت الجهات الأمنية في مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل، القبض على 9 مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض

السعودية
بوابة الفجر
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ألقت الجهات الأمنية في مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل، القبض على 9 مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (9) مركبات.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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