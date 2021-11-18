رئيس غرفة أبوظبي: "أديبك" أضخم حدث مؤثر في صناعة الطاقة العالمية

أكد س عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن مشاركة الغرفة كداعم رئيسي لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021" يأتي امتدادًا لرعايتها السنوية لهذا الحدث العالمي الذي تنظمه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله".

وقال سعادته إن أديبك يعد أهم وأضخم حدث مؤثر في صناعة الطاقة العالمية، والأول في منطقة الشرق الأوسط، كما يحظى بمشاركة وزراء حكوميين وصناع قرار من جميع أنحاء العالم.

وأضاف المزروعي أن معرض ومؤتمر أديبك يعتبر محطة سنوية لكبار المسؤولين والخبراء المختصين في قطاعي النفط والغاز والطاقة، ومنصة رئيسية لشركات الصناعة الرقمية في هذا المجال، كما وفرت هذه النسخة الجديدة من الحدث مساحة واسعة لمناقشة القرارات الرئيسية المرتبطة بقضية التغير المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات وإحدى أهم القضايا المحورية على المستويين الوطني والعالمي.

وأشار إلى أن معرض أديبك أصبح واجهة دولة الإمارات المشرقة، لما يحظى به من مكانة عالمية، أبرزت من خلالها الأدوار الناجحة لحكومة إمارة أبوظبي، واهتمامها المطلق بإيجاد حلول لتحديات استدامة الطاقة وتنويع مصادرها، وسعيها الحثيث لصياغة مشهد جديد للطاقة المستدامة بالاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

وثمن المزروعي الجهود الكبيرة والدؤوبة التي شهدها التنظيم العالمي للحدث الأكثر أهمية لهذا العام أديبك 2021، كونه انعقد حضوريًا في أعقاب تحديات جائحة كوفيد 19، وشهد حضورًا عالميًا كبيرًا.