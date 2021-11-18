غرفة دبي تناقش الجوانب والتحديات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في الإمارات

نظمت غرفة دبي بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية ندوة افتراضية بعنوان "التجارة الإلكترونية: الجوانب الرئيسية والتحديات" وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 229 مشاركًا.

وهدفت الندوة إلى تعريف المشاركين على الجوانب القانونية الرئيسية الخاصة بأعمال التجارة الإلكترونية والمعاملات وتشمل تراخيص التجارة الإلكترونية والشروط والأحكام الرئيسية وخصوصية التجارة الإلكترونية وقضايا الملكية الفكرية والامتياز التجاري /فرنشايز/ للتجارة الإلكترونية وقضايا الوكالات التجارية بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات في هذا القطاع.

وأدار الندوة كل من سامر القضاة الشريك الإداري في "التميمي ومشاركوه" وأندرو فوسيت مستشار أول للشؤون الرقمية والبيانات في "التميمي ومشاركوه" ورشا العارضة شريك في "التميمي ومشاركوه" وويليم ستينكامب مستشار أول للشركات التجارية في "التميمي ومشاركوه" حيث شاركوا الحضور الجوانب القانونية الرئيسية الخاصة بأعمال التجارة الإلكترونية والمعاملات في دولة الإمارات وأبرز التحديات في هذا القطاع الحيوي.

وأشارت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن هذه الندوة تغطي موضوعًا هامًا في سوق دبي خصوصًا وأنها تركز على التحديات الرئيسية للتجارة الإلكترونية والتي تواجهها الشركات وقطاع الأعمال في دبي في الوقت الحالي..مشيرة إلى أهمية الاطلاع على أحدث التطورات في بيئة الأعمال للتأقلم مع الواقع الجديد وحقبة ما بعد كوفيد-19 خصوصًا أن التجارة الإلكترونية تعتبر من ركائز اقتصاد المستقبل.

وأضافت كاظم أن غرفة دبي تهدف عبر تنظيمها هذه الندوات الافتراضية إلى توفير منصة مثالية لأعضائها وبيئة الأعمال في دبي للتعرف على آخر التطورات والمستجدات في السوق الإماراتي مجددة التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال بكافة الوسائل الممكنة.

وقال سامر القضاة: "أجبرت الجائحة العديد من الشركات على مراجعة ممارساتها في التجارة الإلكترونية والتركيز على الجيل القادم من رواد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات..ومع زيادة المعاملات عبر الإنترنت وإصدار المزيد من التراخيص أصبحت المحادثة حول التجارة الإلكترونية أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وتقدم منصات مثل هذه الندوة الافتراضية للمشاركين رؤى قيمة حول أساسيات العمل في التجارة الإلكترونية..وركزت هذه الندوة على مسائل الترخيص والشروط والأحكام والخصوصية والملكية الفكرية والامتياز والوكالة ومن الضروري مراعاة والتركيز على هذه العوامل القانونية عند البدء بالتجارة الإلكترونية.

وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.