استثمارات وشراكات جديدة لطيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران 2021



اختتمت "طيران الإمارات" بنجاح مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021 من خلال إنجاز استثمارات وشراكات جديدة خلال أسبوع الحدث الذي جمع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم في دبي في مؤشر قوي على انتعاش الصناعة.

وشمل تواجد طيران الإمارات في المعرض هذا العام المشاركة في انطلاق العروض الجوية Flypast وعرض لمجموعة من الطائرات وأحدث المقصورات بالإضافة إلى تخصيص ركن لكل من أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين وجامعة الإمارات للطيران فيما استقبلت على طائرتها A380 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، إلى جانب أعداد كبيرة من المدعوين في شاليه الضيافة الخاص بها.

وحظيت أحدث طائرات الناقلة A380 بتقسيم الدرجات الأربع بإقبال كبير من رواد المعرض حيث تضمنت الطائرة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة وبرز على هيكلها بأحرف ذهبية عملاقة "الإمارات العربية المتحدة 50" احتفالا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تم عرض طائرتي Cirrus SR 22 وEmbraer Phenom 100 اللتين تستخدمهما أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين.

وأعلنت طيران الإمارات عن استثمار كبير لتعديل 105 من طائراتها البوينج 777 والإيرباص A380 بمنتج الدرجة السياحية الممتازة بالإضافة إلى تحسينات على المقصورات الأخرى حيث يبدأ تنفيذ برنامج التعديل التحديثي بالكامل الذي يستغرق 18 شهرا في عام 2022 في دبي ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز للتميز في مجال الطيران.

كما وقعت طيران الإمارات اتفاقية مع باناسونيك لتقديم مجموعة من حلول الترفيه على متن الطائرة لبرنامج تحديث الدرجة السياحية الممتازة.

وأبرمت طيران الإمارات كذلك عدة اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع ناقلات وموردين لبناء قدراتها المستقبلية ودعم الابتكار في مجال الطيران وتعزيز جهود الاستدامة.

ففي اليوم الأول للمعرض وقعت طيران الإمارات وطيران الخليج مذكرة تفاهم لتطوير تعاون تجاري أعمق بين الشركتين حيث تتطلعان إلى الاستفادة من شبكتي خطوطهما.

وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم قدرات الشحن وتعزيز سلسلة التوريد العالمية.. أعلنت الإمارات للشحن الجوي أنها ستضم طائرتي شحن جديدتين بوينج 777F إلى أسطولها في 2022 كما وقعت اتفاقية مع شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية IAI لتحويل 4 طائرات ركاب بوينج 777-300ER إلى طائرات شحن كاملة اعتبارًا من أوائل عام 2023.

ووقعت الإمارات للشحن الجوي أيضًا اتفاقية مهمة مع بريد الإمارات لتطوير منصة لوجستية عالمية للتجارة الإلكترونية مع التركيز بشكل أساسي على خدمة أسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وغرب آسيا حيث تجمع هذه الشراكة الأولى من نوعها بين ناقلة شحن جوي ومشغل بريدي وطني بين الشبكة العالمية وقوة سعة الناقلة مع خبرة تسليم الميل الأخير لبريد الإمارات.

ودعما لجهودها الرامية إلى الحد من بصمتها البيئية.. وقعت طيران الإمارات اتفاقية مع "جي ئي أفييشن" لتطوير برنامج تجريبي بإحدى طائرات الإمارات البوينج 777-300ER تعمل بمحركات GE90 وتنفيذ رحلة تجريبية باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100 بالمائة SAF بحلول نهاية عام 2022 ومن المنتظر أن يوضح هذا التعاون المهم كيف يمكن للطائرات التجارية ذات الجسم العريض التي تستخدم وقود الطائرات المصنوع من مصادر بديلة أن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال دورة حياتها.

وشاركت طيران الإمارات في افتتاح العرض الجوي في اليوم الأول للمعرض بتحليق خاص ضم طائرة إيرباص A380 وطائرة بوينج 777 بكسوة الخمسين الخاصة وشعار إكسبو 2020 دبي بالإضافة إلى طائرات الناقلات الوطنية الأخرى وفريق الفرسان الإماراتي للعروض الجوية.

واستقبل جناح طيران الإمارات في المعرض أكثر من 4000 زائر تمكنوا من تجربة طائرة جناح الدرجة الأولى الخاص المغلق بالكامل ودرجة الأعمال على طائرة البوينج 777-300ER ومقعد الدرجة السياحية الممتازة.