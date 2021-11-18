"الإصلاح الزراعي" تطرح اللحوم البلدية في منافذها بالمنيا بسعر 115 جنيه



قال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي، إنه تم توفير اللحوم البلدية من مزارع الإصلاح الزراعي في منافذها بمركزي مدينة المنيا بقرية البرجاية ومركز مدينة مطاي للمواطنين بسعر 115 جنيها للكيلوجرام.

وأضاف الفولي - في بيان اليوم الخميس - أن ذلك يأتي في إطار استمرار الهيئة في توفير اللحوم البلدية من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، وبتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

وأوضح الفولي أن توفير اللحوم يأتي في ظل مكافحة الاحتكار والاستغلال.. مشيرا إلى أن الهيئة ستستمر في طرح ما يتوفر لها من لحوم بكافة منافذ وزارة الزراعة.