المؤشرات الأوروربية تغلق تعاملات جلسة الخميس على تراجعات جماعية



أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الخميس وسط مخاوف السوق بشأن توقعات التضخم في المنطقة.

انخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.2%، حيث انخفض قطاع النفط والغاز بنسبة 1.5% بينما ارتفعت أسهم السفر والترفيه بنسبة 0.5%.

يأتي هذا وسط مخاوف المستثمرين بشأن توقعات التضخم في المنطقة.

حيث أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ 4.1% على أساس سنوي في أكتوبر، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة 4.2% في 12 شهرًا حتى أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقد من الزمان مع ارتفاع تكاليف الطاقة والسيارات.

ومن المتوقع أن تضيف البيانات الضغط على بنك إنكلترا لاتخاذ إجراءات بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.

وقفزت أسهم شركة Evotec الألمانية للتكنولوجيا الحيوية بنسبة 5.1% بعد الإعلان عن اكتشاف دواء جديد إلى جانب نظيرتها الأميركية EQRx.

بينما هبطت شركة InPost البولندية لتأمين الطرود بأكثر من 11% وسط نمو أبطأ من المتوقع في سوق التجارة الإلكترونية.