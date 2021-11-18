بلقيس تحصد جائزة هوليوود الموسيقية بعد ترشيحها لجائزتين عالميتين

حصدت النجمة الاماراتية بلقيس، علي جائزة أفضل أغنيه عالمية في حفل توزيع جوائز هوليوود الموسيقي السنوي في دورته الثانية عشر "HMMA"، وذلك عن أغنيتها "أنتهى"، والتي أصدرتها مؤخرًا ونالت نسب مشاهدة مرتفعة واحتلت التريند لفترات منذ صدورها.

وتنافست بلقيس مع عدد كبير من النجوم العالميين على حصد جائزة أفضل أغنية عالمية، لتحصد الجائزة في الأخير في العمل الغنائي الذي كان من كلمات مشاري ابراهيم، لحان عبد العزيز الويس، توزيع علي المتروك، مكس وماستر صهيب العوضي، والكليب من إخراج دان حداد.

كما نافست بلقيس خلال الدورة الـ11 للمحفل العالمي على جائزة أفضل أغنية مستقله عن أغنيتها الجديدة "دبلوماسي"، ولاقت إشادات عديدة قبل أن تحصد الجائزة فرقة Abstract Mindstate بأغنية " A Wise Tale " في نهاية المنافسة.

الجدير ذكره أن جوائز هوليود للموسيقي العالمية تعتبر أول مؤسسة تكرم الموسيقي الأفلام والاعلانات والفيديو جيمز، وهي أول مؤسسة في العالم تعمل جائزة شاملة لذلك، تعتبر هي الجائزة المقاربة والمنافسة لجوائز الجرامي في امريكا.

وتواجد في الترشيحات هذا العام في مجال السينما مؤسسات كبيرة مثل نيتفلكس وينفيرسال ستوديوز الامريكية وشركة امازون برايم واستوديدهات كابيتال ريكوردز، ورنر برازر WB وغيرهما.

وشملت قائمة الجوائز المقدمه من المحفل العالمي حصد المطرب العالمي بيلي إيلش لجائزة أفضل أغنية بعمل روائي طويل عن أغنيته في فيلم جيمس بوند الجديد " No Time to Die "، ونال المطرب آدم ليفين جائزة أفضل أغنية لعمل خاص بأفلام الرسوم المتحركة عن فيلم " Good Mood "، وفاز فريق December Rose عن أغنية Apple Tree، و

الموسيقار الالماني العالمي هانز زيمر عن موسيقى فيلم "dune"، وماركو بلترامي عن موسيقى فيلم " A QUIET PLACE II "، وغيرهما.