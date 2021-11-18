جمارك دبي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة دبي لتعزيز التعاون المشترك

وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع جامعة دبي تهدف إلى تعاون الطرفين في تبادل المنافع المشتركة وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما في مجال البرامج التدريبية بما ينسجم مع استراتيجية حكومة دبي المتضمنة تطوير مهارات الموظفين لأنهم نواة التنمية المستدامة وانطلاقًا من تطوير آفاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة لتطوير مهارات وكفاءات موظفي الدائرة.

وقع المذكرة ــ على هامش معرض الوظائف 2021 ــ كل من محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي والدكتور ناصر المرقب الرئيس التنفيذي للعمليات في جامعة دبي وذلك بحضور سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل المعرفة في مجال الجمارك وسلسلة الإمداد مع تنفيذ برامج تدريبية في مستويات وظيفية مختلفة، وتأمين محتوى برامج تخصصية لجميع المساقات التدريبية ضمن سقف زمني محدد.

وأعرب المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة دبي..لافتًا إلى أن الدائرة ترحب بالتعاون مع كل مؤسسات المجتمع التعليمية التي تقوم بدور حيوي في نشر العلم والمعرفة لتحقيق خطتها الاستراتيجية 2021:2026 وغايتها في ريادة الجمارك الآمنة عالميًا من خلال بناء تجربة وظيفية استثنائية عبر خدمات تخصصية استباقية في تطوير الموظفين.

وأكد الغفاري أن هذه المذكرة ستساهم في تعزيز مكانة جمارك دبي على الساحة الجمركية محليًا وإقليميًا وعالميًا من خلال الاستفادة من الطاقات والمواهب الجمركية في الدائرة عبر المخرجات التي ستفرزها السياسة التعليمية المطبقة لهم من تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تمكنهم من تطوير مهارتهم بشكل مستمر.

بدوره أكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي إن جامعة دبي تحرص على تطوير العلاقات الأكاديمية مع كافة الجهات الحكومية والخاصة حيث تقديم الخدمات التعليمية لكافة الشرائح الوظيفية وتصميم برامج أكاديمية مبتكرة تعزز من قدرات الموظفين في عملهم.

وثمن البستكي جهود جمارك دبي في تأهيل وتطوير كوادرها البشرية من خلال اشراكهم في تخصصات أكاديمية تصب في مجال عملهم حيث تم التعاون في وقت سابق مع الدائرة وإعداد برنامج سلسلة الإمداد والجمارك ليتناسب مع متطلبات العمل الجمركي واللوجستي ورفده بالمعرفة والعلوم المتخصصة لتأهيل كوادر جمركية مؤهلة أكاديميًا.