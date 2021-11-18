فيوتشر يصفع إيسترن كومباني بربعاية في الدوري المصري الممتاز

حقق فريق فيوتشر فوزا كبيرا ضد غريمه إيسترن كومباني ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز، ونقدم لكم في السطور التالية ملخص مباراة فيوتشر ضد إيسترن كومباني في الدوري المصري.

ملخص مباراة فيوتشر ضد إيسترن كومباني في الدوري المصري

شهد استاد بتروسبورت مباراة قوية بين فيوتشر وإيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام حيث افتتح عمر كمال عبد الواحد التسجيل لفيوتشر في الدقيقة الخامسة، وأضاف غنام محمد الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، واختتم أحمد رفعت الأهداف بتسجيل الرابع لفيوتشر في الدقيقة 94، بينما سجل محمد حسن هدف إيسترن كومباني الوحيد في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة يرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 7 في المركز الرابع بينما يتذيل إيسترن كومباني جدول الدوري العام دون رصيد بعد الخسارة في المباراة الرابعة على التوالي.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات هجومية من جانب فريق إيسترن كومباني في محاولة لتعديل النتيجة، لكنها لم ترتقي لدرجة الخطورة على مرمى جنش حارس فيوتشر.

كما أحرز أيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر هدفًا لفريقه في شباك إيسترن كومباني، وذلك في الدقيقة 58 من عمر اللقاء قبل أن يعود الحكم محمد الحنفي إلى الفار الذي قام بإلغاء الهدف بداعي الستلل، لتبقى النتيجة 3/0 لفيوتشر.

سجل محمد حسن لاعب إيسترن كومباني الهدف الأول لفريقه في شباك محمود عبد الرحيم جنش في الدقيقة 80 من غمر اللقاء، ليقلص الفارق لفريقه أمام فيوتشر وتصبح النتيجة 3/1.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يضيف أحمد رفعت الهدف الرابع في الدقيقة 94 من عمر اللقاء، قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.

كانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالي:

بدأ اللقاء بضغط هجومي قوي من فريق فيوتشر، نجح عمر كمال عبد الواحد مهاجم فيوتشر، من خلاله في إحراز الهدف الأول لفريقه في شباك إيسترن كومباني، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وذلك الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة السادسة لاحت إحدى الكرات الخطيرة لمروان محسن مهاجم فيوتشر للتسجيل بعد عرضية مميزة من أحمد رفعت، إلا أن حارس إيسترن كومباني نجح ببراعة في التصدي لرأسية مروان.

توالت هجمات فيوتشر من أجل ‘حراز الهدف الثاني، وسدد غنام محمد لاعب فيوتشر كرة قوية مرت أعلى عارضة إيسترن كومباني بقليل، وذلك في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 16 أضاف غنام محمد لاعب فريق فيوتشر، الهدف الثاني لفريقه في شباك إيسترن كومباني، وذلك بعد تسديدة قوية.

ونجح مروان محسن في إضافة الهدف الثالث لفيوتشر وذلك في الدقيقة 22 بعد عرضية مميزة من جوناثان نجويم، سددها مروان دون تردد لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 45 أهدر مصطفى البدري لاعب فيوتشر، فرصة تسجيل الهدف الرابع لفريقه، بعدما استلم كرة مميزة من أحمد رفعت جعلته منفردًا بمرمى إيسترن كومباني، ليسدد الكرة أعلى العارضة.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم إيسترن كومباني بثلاثة أهداف نظيفة