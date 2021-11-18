6.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1579 مبايعة بقيمة 3.99 مليار درهم منها 156 مبايعة للأراضي بقيمة 853.69 مليون درهم و1423 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.13 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 184 مبايعة بقيمة 546 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 172 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 126 مبايعة بقيمة 282 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.22 مليار درهم منها 53 رهنا لأراض بقيمة 953.63 مليون درهم و278 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.27 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 567 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 250 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 59 هبة بقيمة 177.8 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 30 مليون درهم.