بورفؤاد يبحث عن الإنتصار الأول للقسم الثاني

بورفؤاد
بورفؤاد
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يواجه الفريق الأول لكره بنادي بورفؤاد نظيره فريق بلبيس اليوم الجمعه في الثانية والنصف عصرا ضمن لقاءات الجولة الثامنة للمجموعة الثانيه بدوري القسم الثاني.


يتطلع بورفؤاد لحصد أول انتصار خلال الموسم الجديد من دوري القسم الثاني، والخروج من الكبوه التي سقط فيها الفريق، ويقوده فنيا أبو طالب العيسوي، ويمتلك نقطة واحدة يحتل بها المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة.


أما فريق بلبيس فيسير بخطى ثابتة في المسابقه تحت قياده المدير الفني طارق جمال ويمتلك 8 نقاط يحتل بهم المركز الحادي عشر.


وكان فريق بورفؤاد قد خرج من الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر أمام بورتو السويس، فيما نجح فريق بلبيس في الصعود للدور الثالث على حساب الرباط والأنوار.

بورفؤاد بلبيس القسم الثاني بورفؤاد وبلبيس
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