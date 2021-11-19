هالة صدقي: أخبرت مخرج فيلم "تفاحة" بأن دوري لم يعجبني

الفجر الفني
هالة صدقي
هالة صدقي
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قالت الفنانة هالة صدقي، إنها اعجبت بدور آخر في الذي لعبته في فيلم “تفاحة” مع النجمة ليلى علوي.

 

وقالت في برنامج سهرانين، المذاع على قناة ON:  " المخرج "رأفت الميهي " قالي قريتي السيناريو قلت له آه بس معجبنيش دوري دور تاني عجبني فطبعا هو افتكر إن عجبني دور ليلى علوي، قلت له ضاحكة لا منا معجبنيش دور ليلى أنا عجبني دور علاء ولي الدين".

 

جدير بالذكر أن فيلم "تفاحة" هو فيلم درامي من سيناريو وحوار وإخراج الراحل" رأفت المهيمي"، بطاقم تمثيل "ليلي علوي "، "ماجد المصري "، "هالة صدقي"، " ماجدة الخطيب".

أعمال هالة صدقي فيلم تفاحه أفلام سينما برنامج سهرانين
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