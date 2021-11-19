قيادي بـ "فتح": مصر لعبت دورا مهما في إقناع أوروبا بتحويل المنح المؤقتة لمستدامة

قال الدكتور أيمن الرقب، قيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن مصر لعبت دورا مهما جدا في إقناع الدول المانحة وتحديدا أوروبا، على تحويل المنح التي كانت تحصل عليها فلسطين إلى منح مستدامة، وهو ما كنا نسعى إليه، فالمنح التي كانت تقدم لوكالة الغوث واللاجئين لتشغيل الشباب مؤقتة.

وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هناك عجز كبير يصل لمليار دولار نتيجة للمبلغ الذي أوقفته الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث سنوات الماضية، وبالتالي الأمور هذه المرة فيها أريحية، وهناك استدامة في المنح بين سنتين وثلاثة سنوات، ونشكر الدبلوماسية العربية والمصرية تحديدا على الدعم في هذا المجال.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد شارك أمس الأربعاء، في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني والذي تترأسه النرويج.