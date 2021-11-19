قيادي بـ "فتح": كان لدينا عجز مليار دولار بعد وقف منح الولايات المتحدة

توك شو
أيمن الرقب
أيمن الرقب
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قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن كان يوجد عجز في المنح التي تحصل عليها فلسطين ووكالة الغوث واللاجئين بما يصل لمليار دولار تقريب، نتيجة للمساعدات التي أوقفتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني والذي تترأسه النرويج،  لعبت مصر دورا في غاية الأهمية لإقناع الدول الأوروبية المانحة، على تحويل المنح من مؤقتة لمستدامة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

الولايات المتحدة الامريكية وزير الخارجية سامح شكري
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