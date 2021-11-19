وزير قطاع الأعمال: توفير 36 موقع لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

توك شو
هشام توفيق
هشام توفيق
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن جميع أجهزة الدولة تعمل بكل طاقتها إنتاج السيارة الكهربائية، لافتا أنه يتم التنسيق مع كل الجهات المختلفة لتذليل كافة العقبات، مشيرا إلى أن هناك العديد من المحفزات لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا.

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وزارة المالية حرصت على تقديم دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا، كما إصدار تم تسعيرة الكهرباء، وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، تم عمل مسح مع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق لتوفير 36 محطة شحن، لافتا أن المرحلة الأولي تحتاج إلى 3 محطات فقط وجاري عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  لضم هذه المواقع ضمن خريطة إنشاء شبكة الشحن.

محمد موسى مصطفي مدبولي مجلس الوزراء

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