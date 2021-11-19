وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل وقف التفاوض مع الشريك الصيني لإنتاج السيارة الكهربائية

توك شو
هشام توفيق
هشام توفيق
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كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،  تفاصيل توقف المفاوضات مع شركة "دونج فنج" الصينية لإنتاج السيارة الكهربائية طراز "E70" بالتعاون مع شركة النصر للسيارات، التابعة للوزارة.


وقال هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن سلسلة المفاوضات مع الشريك الصيني بدأت منذ عام 2019 وأخذت وقتًا أكثر من المتوقع بسبب ظهور وباء كورونا في بداية عام 2020، لافتا أنه تم توقيع 4 اتفاقيات تفاهم.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، إنه جرى طرح 13 سيارة الكهربائية نصر E70 للتجربة للاختبار جرى توريدها من الشركة الصينية لتجربتها في مصر بالتعاون مع شركة أوبر، وفي آخر 3 أشهر تم إنذار الشركة الصينية للبدء في مرحلة التفاوض بشأن الأمور التجارية والسعر النهائي لمكونات السيارة دون جدوى أو أي رد فعل، وعدم التوصل إلى اتفاق على تخفيض سعر المكون المستورد.

وتابع أجرينا محادثات مع مكتب استشاري ألماني ضمن أكبر أصحاب 5 مكاتب على مستوى العالم في مجال تصنيع السيارات لتوفير البدائل.

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