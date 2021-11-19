وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

توك شو
هشام توفيق
هشام توفيق
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارة المالية وفرت دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا، لافتا أن جميع أجهزة الدولة تعمل بكل طاقتها إنتاج السيارة الكهربائية.


وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يتم التنسيق مع كل الجهات المختلفة لتذليل كافة العقبات، مشيرا إلى أن هناك العديد من المحفزات لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا، كما تم إصدار تم تسعيرة الكهرباء، وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، تم عمل مسح مع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق لتوفير 36 محطة شحن، لافتا أن المرحلة الأولي تحتاج إلى 3 محطات فقط وجاري عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  لضم هذه المواقع ضمن خريطة إنشاء شبكة الشحن.

مصطفي مدبولي وزير قطاع الاعمال وزير قطاع الأعمال العام الإعلامي محمد موسى

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