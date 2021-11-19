محافظ أسيوط يكشف تفاصيل اللقاءات الحوارية التي تتم مع بالمحافظة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن اللقاءات الحوارية التي تتم مع الشباب في المحافظة بشكل دوري، من ضمن الملفات ذات الأهمية، ومن أجندة العمل بالمحافظة، والتي يتم فيها تسليط الضور على الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم في المحافظة وتحديدا مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من أفضل ما يتم في تلك الحوارات هو فاعلية ومشاركة الشباب، خاصة أن من ينظم تلك الاحتفالات هم شباب وبنات المحافظة، ويحضرها عدد كبير من قيادات محافظة أسيوط.

وكان محافظ أسيوط قد عقد لقاء حواريا مع عشرات الشباب في مركز شباب الفتح، لتسليط الضوء على الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ومدينة الفتح خاصة، والمحافظة بصفة عامة، وذلك ضمن اللقاءات الحوارية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة – حياة كريمة" تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030.