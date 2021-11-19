محافظ أسيوط: انعقاد اللقاءات الحوارية مع الشباب ينمي روح الانتماء للوطن

توك شو
عصام سعد
عصام سعد
Advertisements

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن اللقاءات الحوارية التي تتم مع الشباب في المحافظة بشكل دوري، تزكي وتنمي روح الانتماء والولاء للوطن، ثم للأهالي في كل المحافظات، ونستفيد من الحوار الذي يتم في هذه الجلسات، ونحصل على خبرات الشباب.

وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه في حال وجود سلبيات أو شكاوى أو مشكلات للمواطنين أثناء تلك اللقاءات أو الحوارات يتم أخذها في عين الاعتبار ودراستها والاستجابة لهم فورا.

وتابع، أن تلك الحوارات من ضمن الملفات ذات الأهمية، والتي يتم فيها تسليط الضور على الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم في المحافظة وتحديدا مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ومن أفضل ما يتم في تلك الحوارات هو مشاركة الشباب، خاصة أن من ينظم تلك الاحتفالات هم شباب وبنات المحافظة، ويحضرها عدد كبير من قيادات المحافظة.

محمد موسى محافظ أسيوط الحدث اليوم

مواد متعلقة

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يختار الفنان " سامح بسيونى " كأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام

عصام عبد الفتاح: السخرية من زي الحكام غير مبررة.. وضربة جزاء الاتحاد صحيحة

الكشف هوية حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بمشاركة 500 متسابق.. انطلاق ماراثون للمشي احتفالاً بانتصارات أكتوبر بدمنهور (صور)

الإسكان: 36 محطة مياه جديدة بـ25 مركز ضمن "حياة كريمة"

وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)

وزير الرياضة يفتتح ميدان الرماية وملعبا بنادي الصيد في البحيرة (صور)

اللجان النوعية بـالبرلمان تكشف لـ"الفجر" أبرز القوانين المنتظر طرحها بدور الانعقاد الثاني
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهى الاتفاق مع الصفقة الكبرى

تشافي يرفض عودة لاعب برشلونة السابق مرة أخرى

لمرورها بحالة نفسية سيئة.. فتاة تقفز من الطابق التاسع بالإسكندرية

الطيب: المنتخب مع كيروش بلا "طعم ولا لون ولا رائحة"

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل سيدة في منزلها بالدقهلية

ريال مدريد يراقب صفقة من الأرجنتين

تعليق صادم من حسين فهمي على أزمة شقيقه مصطفى وطليقته فاتن موسى

نجل هالة صدقي يشارك في افتتاح مهرجان لذوي القدرات الخاصة