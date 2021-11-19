محافظ أسيوط: انعقاد اللقاءات الحوارية مع الشباب ينمي روح الانتماء للوطن

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن اللقاءات الحوارية التي تتم مع الشباب في المحافظة بشكل دوري، تزكي وتنمي روح الانتماء والولاء للوطن، ثم للأهالي في كل المحافظات، ونستفيد من الحوار الذي يتم في هذه الجلسات، ونحصل على خبرات الشباب.

وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه في حال وجود سلبيات أو شكاوى أو مشكلات للمواطنين أثناء تلك اللقاءات أو الحوارات يتم أخذها في عين الاعتبار ودراستها والاستجابة لهم فورا.

وتابع، أن تلك الحوارات من ضمن الملفات ذات الأهمية، والتي يتم فيها تسليط الضور على الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم في المحافظة وتحديدا مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ومن أفضل ما يتم في تلك الحوارات هو مشاركة الشباب، خاصة أن من ينظم تلك الاحتفالات هم شباب وبنات المحافظة، ويحضرها عدد كبير من قيادات المحافظة.